Восточный обход Новосибирска продолжат строить зимой

Мороз и снег не остановят работы по строительству Восточного обхода в Новосибирске. В «Сибуправтодоре» заверили, что текущей зимой специалисты продолжат начатое дело.

― Продолжатся работы по устройству системы водоотвода и электроосвещения, установке барьерного ограждения и заготовке материалов, — сообщили в пресс-службе учреждения.

Сейчас на Восточном обходе уже установлено барьерное ограждение протяженностью 17,5 километров, а также уложено цементобетонное покрытие.

Ранее редакция сообщала, что первый участок Восточного обхода Новосибирска будет сдан в 2025 году вместо 2023 года.