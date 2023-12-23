Водитель квадроцикла погиб в ДТП в Черепановском районе

Сегодня, 23 декабря, 25-летний водитель квадроцикла двигаясь по дороге со стороны Барнаула в направлении Новосибирска столкнулся со встречным грузовым автомобилем Mersedes Aktros, под управлением мужчины 1964 года рождения. Информацию об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
ДТП произошло в 5.40 утра на автодороге Р-256 «Чуйский тракт».
— По предварительной информации, на 131 км трассы водитель квадроцикла выехал на полосу встречного движения, — говорится в сообщении.
В результате происшествия, мужчина, управлявший квадроциклом, скончался от полученных травм.
Проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее редакция сообщала, что смертельное ДТП произошло под Новосибирском.
Фото из телеграмм-канала Госавтоинспекции Новосибирской области
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