На качество уборки дворов от снега жалуются горожане в Новосибирске

В соцсетях Новосибирска появилось много жалоб на качество уборки дворов в городе.

— Вот такие дворы в центре города. Без 4WD тут делать нечего, — пишет Сергей Б. — Пытались припарковаться около магазина на Северо-Чемском — подъехать невозможно: снежная каша. Машину рядом занесло и она чуть не врезалась в припаркованный автомобиль, — делится Дмитрий Р. — Это безобразие. С коляской невозможно выйти из дома — она просто не едет этих сугробах, — возмущается Наталья К.

Как пишут горожане, дворники не успевают очищать дворовые территории.

Между тем, пресс-служба мэрии сообщает, что дорожные и коммунальные службы города проводят круглосуточную очистку магистралей и улиц Новосибирска.

— ДЭУ ежедневно составляют план уборки города. При этом график выхода техники, а также ручной уборки может корректироваться в зависимости от погодных условий, —уточняется в сообщении.

С начала зимнего сезона дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска уже вывезли с магистралей и улиц города 227143,4 кубометра снега.

Напомним, в воскресенье, 24 декабря, в сибирской столице ожидается небольшое похолодание — до -3 градусов днем, ночью столбик термометра опустится до -4. В начале декабря при резком похолодании после осадков городские власти столкнулись с проблемами при уборке улиц от наледи: половина грейдеров сломались.

Ранее редакция сообщала, что до -41 градуса в январе пообещали синоптики жителям Новосибирской области.