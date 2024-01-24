Водитель легковушки погиб в ДТП с КАМАЗом на трассе под Новосибирском

Автомобиль Skoda Rapid, двигаясь по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в сторону Омска, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом. От удара в грузовик 45-летний мужчина за рулем иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Авария произошла вечером 23 января в Барабинском районе Новосибирской области.

— По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются, — пояснили в ГИБДД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году на дорогах Новосибирской области произошло более 2,6 тысяч ДТП, что на 22,5% превышает количество аварий за предыдущий год. В ДТП погибло 279 человек, травмы получили 3,3 тысячи.