Водитель легковушки погиб в ДТП с КАМАЗом на трассе под Новосибирском

Автомобиль Skoda Rapid, двигаясь по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в сторону Омска, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом. От удара в грузовик 45-летний мужчина за рулем иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
Авария произошла вечером 23 января в Барабинском районе Новосибирской области.
— По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются, — пояснили в ГИБДД по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году на дорогах Новосибирской области произошло более 2,6 тысяч ДТП, что на 22,5% превышает количество аварий за предыдущий год. В ДТП погибло 279 человек, травмы получили 3,3 тысячи.
Фото: ГИБДД Новосибирской области.
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