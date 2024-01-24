Единую онлайн-платформу для распознавания объектов создали в Новосибирске

Облачные сервисы, которые расположены на платформе iOk избавят от рутинной работы по подсчету и определению параметров объектов на изображениях.

— Платформа iOk включает набор облачных цифровых сервисов для автоматического анализа изображений с применением методов глубокого машинного обучения и искусственного интеллекта. На платформе размещены три сервиса, — говорится в сообщении НГУ.

Сервисы способны работать и распознавать различные изображения. А для работы с ними не нужно специальных навыков. Результаты предоставляются в виде информации обо всех обнаруженных объектах, и при необходимости пользователь может их корректировать.

— Преследовалось две цели — избавить научных работников от рутинной работы и сэкономить их время. Мы начали с изображений сканирующей зондовой микроскопии, которая в настоящее время является золотым стандартом при изучении и создании новых материалов, — отметил Андрей Матвеев, заведующий лабораторией глубокого машинного обучения в физических методах Института интеллектуальной робототехники НГУ.

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