На 22% выросло количество ДТП на дорогах Новосибирской области

В 2023 году на дорогах Новосибирской области зафиксировано более 2,6 тысячи ДТП. Это на 22,5% больше, чем в 2022 году. Об этом на заседании комитета Законодательного собрания региона по транспортной, промышленной и информационной политике доложил и. о. областного Минтранса Игорь Миллер. По его словам, в авариях погибло 279 человек (на 9,4% больше, чем годом ранее), ранено почти 3,3 тыс человек (+22%).

— Рост по погибших в ДТП зафиксирован на федеральных дорогах (плюс 1,4%), на региональных областных дорогах 24,4%, на дорогах города Новосибирска плюс 1,4%. Основными видами ДТП на дорогах Новосибирской области — более 76% от всех ДТП остаются столкновения транспортных средств и наезд на пешеходов, — констатировал он.

По мнению Минтранса на статистику оказало влияние увеличение транспортных средств и уплотнение потока на трассах за счет развития внутреннего туризма (15-20% на федеральных трассах и до 10% — на региональных трассах — Кочки- Павлодар и Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий).

Кроме того, в 2023 году в регионе выявлено 46 мест концентрации ДТП. 36 из них расположены в Новосибирске, еще шесть — на федеральных трассах, три — на областных и одно — на дорогах местного значения (в городе Искитим).

И.о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска Олеся Богомазова добавила, что по итогам 2023 года на территории города сформировалось дополнительно 56 новых мест концентрации ДТП.

— Сформировались дополнительно 56 новых аварийно-опасных участков, плюс пять мест концентрации ДТП у нас перешли в статистику с прошлого года. Сейчас мы изучаем статистику, по какой причине всё это произошло. Разрабатываем план мероприятий, — отметила она.

Олеся Богомазова добавила, что мэрия Новосибирска привлекла специализированную организацию, которая проанализирует ситуацию и поможет разработать комплекс мероприятий, улучшающих безопасность дорожного движения.

По словам Игоря Миллера, среди мероприятий, которые запланированы в регионе: нанесение шумовых полос (на 67 участках), установка сигнальных столбиков на направляющем островке (8 участков), установка стационарного электрического освещения (три участка), устройство светофорного регулирования с кнопкой вызова (14 светофоров), обустройство уличным освещением пешеходных переходов (52 шт.), а также установка пешеходного ограждения (2600 погонных метров) и т.д.

Он уточнил, что на сегодняшний день в 26 районах Новосибирской области имеются муниципальные программы по улучшению ситуации на дорогах.

Однако, председатель транспортного комитета регионального Заксобрания Валерий Ильенко констатировал, что программы, как и комиссии по безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях зачастую носят формальный характер.

— Есть районы, которые игнорируют наши обращения, например, Каргатский и Кыштовский район. От них мы не получили ответа. Но есть ответ, который с одной стороны вызывает удивление, а с другой — подчеркивает безответственность. Это ответ Маслянинского района: В ответ на ваш запрос сообщаем, что в Маслянинском районе разработана и утверждена постановлением администрации программа. А дальше и зачитывать не хочется — на 2024 год запланировано финансирование в сумме 10 тысяч рублей. Это говорит о том, что работа комиссии носит формальный характер, — констатировал Валерий Ильенко.

Комитет заксобрания рекомендовал Минтрансу проанализировать эффективность мероприятий госпрограммы, мэрии Новосибирска — предоставить информацию о работе комиссии по безопасности дорожного движения в районах города. Кроме того, совместно с главами муниципальных районов и городских округов рекомендовано проанализировать реализацию мероприятий муниципальных программ по обеспечению безопасного дорожного движения и источники их финансирования. ГИБДД предложено рассмотреть возможность включения представителей ведомства на постоянной основе в состав комиссии по безопасности дорожного движения в районах города Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что губернатор Травников обеспокоен ростом ДТП на трассах региона.