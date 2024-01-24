Треть наружной рекламы демонтирована в Новосибирске

За последнее время в Новосибирске были демонтированы более 32% крупных рекламных конструкций. Их количество на улицах города сократилось с 3163 до 2147. При этом поступления в бюджет города от наружной рекламы выросли с 90 млн до 146 млн рублей. Объем самого рынка увеличился с 900 млн до 1,4 млрд рублей. Об этом на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения горсовета Новосибирска сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев, подводя итоги работы в 2023 году.

Кроме того, за 2023 год с улиц города исчезли 1656 нестационарных торговых объектов (НТО).

Он напомнил, что Новосибирск последние годы активно занимается улучшение архитектурно-художественного облика. Эта работа состоит из двух позиций: решения вопроса по НТО и рекламным конструкциям.

— Для этих целей в 2023 году мы утвердили новый проект «Наша улица», где по ранжиру расставлены все улицы города, привлекательность которых нужно обеспечивать. В ближайшие полгода мы установим требования к размещению объектов на этих улицах, исходя их статуса, — говорит Кондратьев. — Там, где есть объекты историко-культурного наследия — небольшие улицы центральной части города, не будет предполагаться размещение НТО. Это задача на 2024 год.

Он добавил, что в рамках проекта «Наша улица» в Новосибирске продолжится работа по сокращению рекламных конструкций и НТО.

Алексей Кондратьев также сообщил, что сегодня на градостроительном совете мэрии рассмотрены 40 обращений от застройщиков по утверждению архитектурно-градостроительного облика объекта, который они планируют возводить в Новосибирске. В марте планируется скорректировать требования к объектам на основе полученного опыта. Напомним, Новосибирск первым в стране ввел согласование облика объектов капитального строительства на магистральных улицах города.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики начали согласовывать архитектурно-градостроительный облик зданий в Новосибирске в октябре 2023 года.