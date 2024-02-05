Водитель Mercedes-Benz Actros погиб в аварии с грузовиками под Новосибирском

В Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Авария произошла 4 февраля около 22:30 в Чулымском районе на трассе Р-254 «Иртыш».

По информации регионального ГИБДД, 63-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Actros, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Омска, не справился с управлением. Вылетев на встречную полосу, Mercedes столкнулся с другим грузовым Freightliner, который ехал в сторону Новосибирска.

— В результате ДТП водитель Mercedes скончался по дороге в больницу. По данному факту проводится проверка, обстоятельства уточняются, — сообщили в Госавтоинспекции региона.

Ранее редакция сообщала об аварии с грузовым автомобилем, в которой погибла 37-летняя женщина-водитель легкового Фольксвагена.