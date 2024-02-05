За отказ пассажирам в перелете авиакомпанию «Победа» оштрафовали в Новосибирске

Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за отказа в перевозке двоих пассажиров рейсом «Новосибирск-Санкт-Петербург».

Инцидент произошел в декабре 2023 года в новосибирском аэропорту «Толмачево». Причиной отказа в перелете стало то, что перевозчик продал билетов больше, чем было свободных мест на борту авиалайнера.

После жалоб пассажиров, купивших билеты, но не допущенных к перелету вмешалась транспортная прокуратура.

— После выявленных нарушений гендиректору авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона. Пассажирам возвращены потраченные на билеты деньги. «Победа» привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что авиакомпанию «S7» оштрафовали за отказ пассажирам в перелете по заранее купленным билетам из Москвы в Читу и Улан-Удэ в июле 2023 года.