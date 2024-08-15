Водитель Nissan Cefiro насмерть сбил пешехода на трассе в Бердске

В Новосибирской области под колесами автомобиля погиб мужчина, перебегавший дорогу. Смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте поздним вечером 14 августа.
По данным Госавтоинспекции, 45-летний водитель Nissan Cefiro ехал по автодороге Р-256 и на 39 километре трассы в границах города Бердска наехал на пешехода, пересекающего проезжую часть в неположенном месте.
— В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия. На вид ему 45-50 лет, его личность устанавливается. Обстоятельства происшествия также устанавливаются, — рассказали в областном ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что на Краснояровском шоссе под Новосибирском погиб мужчина после наезда на него автомобиля Skoda Octavia. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, на его верхней одежде отсутствовали светоотражающие элементы.
Источник фото: пресс-служба ГАИ по НСО
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