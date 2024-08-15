Алиментщика нашли в лесу на пеньке в Новосибирской области

54-летний житель рабочего поселка Чаны не платит алименты двум несовершеннолетним детям, сумма долга составляет 495 тыс. рублей. Приставы выяснили, что он не работает официально.

– Добровольно должник в отделение не приходил и скрывался от сотрудников службы. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о принудительном приводе гражданина для привлечения к административной ответственности, – отмечается в ФССП по Новосибирской области.

Выдвинувшись на его адрес проживания приставы там его не застали. Сожительница мужчины рассказала, что тот ушел в лес.

В течение 20 минут сотрудники службы обходили кромку леса, надеясь обнаружить алиментщика. Им удалось найти должника, который отдыхал сидя на пеньке.

Они доставили его в отделение, где составили протокол об административном правонарушении. Мировой судья назначил должнику наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы обязали компанию в Новосибирске выплатить рабочим более 1 млн рублей зарплаты.