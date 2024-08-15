10% продаж в новостройках Новосибирска в июле пришлось на апартаменты

С начала 2024 года в Новосибирске введено три комплекса апартаментов общей площадью номеров 26 350,6 квадратных метров (количество номеров — 913). В стадии строительства на территории города находится еще 12 комплексов, которые застройщики планируют сдать до 2027 года, сообщили в пресс-службе Росреестра.

По данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, за 7 месяцев 2024 года в Новосибирской агломерации было продано 960 апартаментов. В топ-3 по продажам вошли АЭРОН — 231 апартамент, FREEDOM — 220 продаж, IQ Aparts — 141 продажа. В проекте Apartville на Кошурникова реализовано 109 апартаментов, в комплексах Маки и Land Lord по 60 продаж в этом году, Gagarin City — 57 сделок, Тайм Парк — 30 продаж.

Доля апартаментов в июле в общем объеме продаж, по его словам, составила 10,1%.

По данным бизнес-комьюнити One Company совместно с наш.дом.рф, ЦБРФ и Новосибирскстат, в июле 2024 года в Новосибирске было куплено 96 апартаментов по договорам долевого участия (ДДУ) на сумму 798 млн рублей, стоимость одного квадратного метра превысила 200 тыс. рублей.

— Рост ключевой ставки и ужесточение госпрограмм оказали влияние на рынок, и то, кто покупают недвижимость с целью инвестиций, переключили внимание с многоквартирных домов на другие сегменты. Судя по продажам апартаментов, это один из таких, потому что на этот сегмент ситуация на рынке не повлияла, а инвестиционный потенциал стал даже выше, — комментирует Алексей Сержанов, директор по развитию One Company.

Ранее Сергей Николаев прогнозировал, что отмена льготной ипотеки не коснется апартаментов, на которые приходится 7-10% в объем объеме продаж недвижимости. Однако рост конкуренции за покупателя ожидается и в этом сегменте.

Для сравнения, в июне новосибирцы купили по договорам долевого участия (ДДУ) 117 апартаментов на общую сумму 1,016 млрд рублей. В мае в Новосибирске и Новосибирской области было продано 103 лота на 643 млн рублей.

По данным ДОМ.РФ средняя стоимость одного квадратного метра в строящейся гостинице на территории Новосибирска достигает 275 334 рубля. Для сравнения, в июне квадрат в новостройках города в среднем стоил 150 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что за пять лет почти в два раза выросла цена квадратного метра в Новосибирске.