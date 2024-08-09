Мужчина погиб после наезда на него Skoda Octavia под Новосибирском

В Новосибирской области погиб пешеход после наезда на него автомобиля Skoda Octavia. ДТП произошло на Краснояровском шоссе поздним вечером 8 августа.

По данным Госавтоинспекции, 61-летний мужчина за рулем иномарки ехал по Краснояровскому шоссе в сторону Новосибирска. Не успев притормозить перед пешеходом, переходившим дорогу в неустановленном для этого месте, водитель сбил его.

— В результате дорожного происшествия 50-летний пешеход-мужчина в бессознательном состоянии был экстренно госпитализирован. Не смотря на усилия медиков, пострадавший скончался от полученных травм.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ, по данному факту проводится проверка, обстоятельства уточняются, — сообщили в региональном ведомстве.

В ГАИ также отметили, что у погибшего мужчины на верхней одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске арестовали 24-летнего водителя черного Mercedes, насмерть сбившего женщину на улице Большевистской и скрывшегося с места ДТП. Машину-убийцу полицейские нашли в гаражном комплексе Железнодорожного района. Виновник аварии успел снять тонировку, прикрепить номера, но не смог оперативно скрыть следы преступления на кузове.