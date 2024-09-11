Водитель погиб, пассажиры получили травмы в ДТП под Новосибирском

В ночном ДТП под Новосибирском погиб водитель автомобиля Nissan Primera. Авария произошла на автодороге «Новосибирск — Сосновка» около 3-х часов ночи 11 сентября.

По данным Госавтоинспекции, иномарка ехала со стороны поселка Сосновка в направлении Пашино и на 8 км автодороги совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

— В результате дорожного происшествия 37-летний водитель получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Двое пассажиров, личность которых пока не установлена, с травмами доставлены в больницу, — сообщили в региональном ГАИ.

В ведомстве добавили, что пассажирам на вид около 35 лет, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что в ночном ДТП с участием легковушки и грузовика погибли два человека. Лобовое столкновение произошло на федеральной трассе «Иртыш» под Новосибирском.