Водитель погиб, пассажиры получили травмы в ДТП под Новосибирском

В ночном ДТП под Новосибирском погиб водитель автомобиля Nissan Primera. Авария произошла на автодороге «Новосибирск — Сосновка» около 3-х часов ночи 11 сентября.
По данным Госавтоинспекции, иномарка ехала со стороны поселка Сосновка в направлении Пашино и на 8 км автодороги совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево.
— В результате дорожного происшествия 37-летний водитель получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Двое пассажиров, личность которых пока не установлена, с травмами доставлены в больницу, — сообщили в региональном ГАИ.
В ведомстве добавили, что пассажирам на вид около 35 лет, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее редакция сообщала о том, что в ночном ДТП с участием легковушки и грузовика погибли два человека. Лобовое столкновение произошло на федеральной трассе «Иртыш» под Новосибирском.
Источник фото: ГАИ по Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru