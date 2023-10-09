К концу недели похолодает в Новосибирске

В конце недели ожидается похолодание до +12 градусов в Новосибирске. Об этом сообщили в местном Гидрометцентре и на популярном сервисе прогноза погоды.

Отмечается, что в ближайшие два дня сохранится тепло. Во вторник и среду температура воздуха ночью будет до +11 , а днем до +20. Однако уже в четверг, 11 октября, пройдет небольшой дождь, а температура опустится до +12.

По данным Яндекс.Погода, в пятницу, 13 октября, температура не поднимется выше +10, как и во все последующие дни на этой неделе. В субботу и в воскресенье, 14 и 15 октября, ожидаются небольшие дожди.

Ранее редакция сообщала о том, что на следующей неделе в Новосибирск придет резкое похолодание.