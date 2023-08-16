Водитель Жигулей прижал к забору велосипедиста в Новосибирске

Необычное ДТП произошло в Новосибирске на улице 1-я Кустарная. Водитель Жигулей без прав потерял управление и снес мужчину на велосипеде. Остановить автомобиль помог металлический забор.

— 15 августа в 16 часов 30 минут 56-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2107, двигаясь по ул. 1-я Кустарная напротив дома № 6а совершил наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении, после чего совершил наезд на препятствие, — сообщает ГИБДД по Новосибирской области.

В результате аварии пострадал 44-летний мужчина. Он самостоятельно выкарабкался из-под Жигулей и дождался бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали сибиряка с травмами различной степени тяжести.

— В ходе разбирательства инспекторами ДПС было установлено, что водитель автомобиля ВАЗ водительского удостоверения не имеет, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, — добавили автоинспекторы.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол. Теперь ему грозит арест до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.