Суд отстранил от службы участкового, сбившего 6-летнею девочку под Новосибирском

Сегодня, 16 августа, Карасукский районный суд рассматривал ходатайство следователя об аресте участкового, который обвиняется в оставлении в опасности 6-летнего ребенка.

Напомним, полицейский сбил девочку на пешеходном переходе, когда та самостоятельно шла в магазин. Мужчина скрылся с места аварии. Вычислить его удалось с помощью камер видеонаблюдения, где в кадр попала белая Тойота без номеров. Осознав, что уйти от ответственности за ДТП уже не получится, участковый пришел с повинной в местный отдел.

— Прокурор Карасукского района Илья Липатов поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения участковому уполномоченному полиции. Суд, с учетом заключения прокурора, удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Также решением суда на время проведения предварительного следствия полицейский отстранен от занимаемой должности, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Пострадавшая малышка до сих пор находится в больнице. У девочки диагностировано сотрясение головного мозга, множественные ушибы и перелом ноги. Девочка в этом году пропустит свое первое 1 сентября.