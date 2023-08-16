«Рост цен может привести к сокращению рынка, хотя мы не особо в это верим»

— Сырье для производителей кондитерских изделий — это одни из самых емких продуктов в выручке нашей компании. К ним относятся какао-порошок, какао-масло, тертое какао, агары и кокосовая стружка. Все эти продукты не производятся в России, поэтому их импортируют, и аналогов, которые могут принципиально изменить ситуацию, нет. В этом году мы наблюдаем два ключевых фактора, существенно влияющих на отпускные цены перечисленных продуктов: рост мировых цен в валюте и ослабление рубля. Если проанализировать рублевую закупочную стоимость, в которую уже включены курсовые колебания, то за 7 месяцев 2023-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены изменились следующим образом:

какао-масло +10%,

какао тертое +15%,

какао-порошок +14%,

агары +19%,

кокосовая стружка -32%.

К сожалению, за последние 2 месяца курс рубля ослаб еще на 15%, что добавит к указанной выше разнице закупочных цен на сырье, в сравнении с 2022 годом, соответствующий процент в перспективе 2-3 месяцев.

Цены на все какао-продукты растут и в валюте, и в рублях по причине роста цен на какао-бобы в мире и ослабления рубля. Причины роста цен на какао-бобы связаны с различными проблемами в Западной Африке — ключевом их поставщике на мировой рынок. Местное производство какао-бобов страдает от проливных дождей. Важные поставщики какао-бобов на мировой рынок — Кот-д’Ивуар и Гана, и обе территории уже испытывают проблемы с выращиванием продукции. Кроме того, дополнительные риски создает и политическая нестабильность, которая в последние несколько недель возрастает.

Если описать влияние изменения закупочных цен на конечный продукт, обобщая, можно пояснить следующее.

Основной рост на какао-продукты, как мы видим выше, коснулся масла какао и тертого какао, из которых производят шоколад .

. Шоколадные компании в России, помимо повышения цен, могут уменьшить размеры шоколадных плиток и удешевлять рецептуры , что может привести к ухудшению качества.

, что может привести к ухудшению качества. В меньшей степени рост стоимости коснется мучной кондитерки , а именно печенья, пряников, и вафель с содержанием какао-порошка, так как в составе этих изделий какао-порошок — не основной ингредиент.

, а именно печенья, пряников, и вафель с содержанием какао-порошка, так как в составе этих изделий какао-порошок — не основной ингредиент. Рост стоимости агара повлияет на цены мармелада, желейных конфет и различных кондитерских изделий с мягкими начинками .

. Кокосовая стружка, на удивление, находится на самых низких ценовых уровнях, но ее не так много используют в производстве, чтобы она могла должным образом повлиять на цены.

Даже если курс рубля будет стабильным, в мире, к сожалению, все равно наблюдается общая тенденция к повышению цен, в частности по причине мировой инфляции. Поэтому мы ожидаем дальнейшее увеличение отпускных цен на ключевые импортируемые кондитерские ингредиенты, как минимум, на 5-10% в год в валюте. В случае ослабления рубля рост цен усилится. Подводя итог, мы думаем, что дефицит возможен, но маловероятен, так как цепочки поставок восстановлены, а основные поставщики перечисленных продуктов располагаются в Азии. Рост цен в рублях может привести к некоторому сокращению рынка, хотя мы не особо в это верим.