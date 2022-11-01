Какие перемены ждут россиян на законодательном уровне в ноябре 2022

Пенсии

Бывшим работникам угольной промышленности и летчикам гражданской авиации с 1 ноября увеличат пенсии при соблюдении ряда условий: если обратились за ней в период с 1 июля по 1 октября текущего года и, если уже прекратили работу по специальности, дающей право на дополнительные отчисления. Размер доплаты будет варьироваться в зависимости от срока специального стажа, зарплаты и суммы страховых взносов, перечисленных предприятием.

Отмечается, что перерасчет производится автоматически по сведениям, имеющимся в терорганах ПФР.

Для граждан, которым в октябре 2022 года исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к пенсии повысится в два раза. Она составит 14 441 рубль вместо 7 220 рублей. Если на содержании у пенсионера находятся нетрудоспособные члены семьи, то сумма выплат будет еще больше. Надбавка назначается автоматически.

Социальные выплаты на карту «Мир»

С 1 ноября около 30 видов региональных выплат будет перечисляться из бюджета на карту «Мир». В частности, пособия для людей, ухаживающих за инвалидами, стипендии сиротам, компенсации на аренду жилья, расходов на ЖКХ и взносов на капремонт, компенсации на газификацию, ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, субсидии на приобретение и строительство жилья гражданами, нуждающимся в улучшении условий и стоящих на очереди, а также субсидии на возмещение первоначального взноса на ипотеку и погашение целевого кредита.

Выплаты мобилизованным

С 1 ноября призванные в рамках частичной мобилизации граждане начнут получать ежемесячное денежное довольствие в размере не менее 195 тыс. рублей. Помимо этого, мобилизованным и их семьям не начислят пени по просроченным долгам за ЖКУ и взносам за капремонт.

Переход на российский софт

1 ноября госорганы начнут переходить на российское программное обеспечение. Первыми участниками эксперимента заявлены Минцифры, МВД и Росреестр.

Однако оставшиеся органы власти, фонды, госкорпорации, организации и граждане тоже могут подключиться к эксперименту, если захотят. Нужно только подать заявку на участие до 1 апреля следующего года.

Суверенный интернет

С 1 ноября операторов связи обяжут постепенно перейти на национальную доменную зону, Завершить переход они должны 1 января следующего года.

Микрофинансы

С ноября микрофинансовые организации больше не смогут выдавать займы под залог недвижимости. Росреестр при получении данных о прекращении права собственности на недвижимость обязан сразу же поставить об этом в известность действующих владельцев.

Вид на жительство без срока

С 1 ноября все обладатели вида на жительство на постоянной основе получают те же права, что и граждане РФ. Им ненужно получать разрешение на работу, им также полагаются пенсии и пособия. Единственные ограничения — нет права голосовать на выборах и работать в госструктурах.

За загранпаспортом в МФЦ

Начиная с 30 ноября биометрические загранпаспорта можно получить в МФЦ (Многофункциональный центр).

Правила дорожного движения

С 1 ноября появится электронная форма паспорта транспортного средства (ПТС). Кроме того, все автобусы и грузовые автомобили массой свыше 3,5 тонн должны быть оснащены тахографами. Водитель без тахографа заплатит штраф от одной до трех тысяч рублей, должностное лицо от 5 до 10 тысяч рублей, индивидуальный предприниматель от 15 до 20 тысяч. Дороже всего придется выложить организации — 50 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала, что Госдума приняла поправки в ТК с новым основанием для увольнения работников.