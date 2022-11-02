Veon может продать «Вымпелком» (бренд «Билайн»)

Владелец «Билайна» Veon хочет продать российские активы — началось проведение конкурентного процесса продажи «Вымпелкома». Холдинг Veon, который владеет российским оператором связи «Вымпелком» (бренд «Билайн»), объявил о намерении выйти из актива, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

— Руководство Veon изучает возможные варианты, стремясь обеспечить достижение оптимального результата для всех заинтересованных сторон, включая Veon, ее российские подразделения, акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, работающих как в России, так и за ее пределами, — сказали в холдинге.

В пресс-службе «Вымпелкома» объяснили, что решение Veon связано с множеством ограничений, которые наложили на компанию из-за ее принадлежности к недружественной юрисдикции.

Иностранное происхождение компании ограничивает российского оператора из-за санкций. В начале 2022 года ее российский бизнес обесценился на 449 млн. долларов. Так, организация не может выполнять госзаказы. Не исключено, что управление российским бизнесом передадут топ-менеджементу.

Стоит отметить, что сразу после публикации пресс-релиза о продаже у холдинга упал сайт. Является ли эта информация фейком на момент публикации редакции уточнить не удалось. Федеральные СМИ — Интерфакс, РБК и РИАН Новости — информацию опубликовали.

VEON (ранее VimpelCom Ltd., также ВымпелКом Лтд) — холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки. В группу входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ (работают под брендом Beeline), бренды Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане. На 2018 год холдинг обслуживает 210 миллионов клиентов по всему миру. Крупнейший акционер Veon — группа LetterOne, созданная владельцами российской «Альфа-групп».

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что развитие мобильных сетей в России практически остановилось.