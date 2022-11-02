Рекламодателям

Veon может продать «Вымпелком» (бренд «Билайн»)

  • 02/11/2022, 15:09
продажа Билайна
Ранее компания заявляла о том, что в начале 2022 года ее российский бизнес обесценился на 449 млн. долларов.

Владелец «Билайна» Veon хочет продать российские активы — началось проведение конкурентного процесса продажи «Вымпелкома». Холдинг Veon, который владеет российским оператором связи «Вымпелком» (бренд «Билайн»), объявил о намерении выйти из актива, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

— Руководство Veon изучает возможные варианты, стремясь обеспечить достижение оптимального результата для всех заинтересованных сторон, включая Veon, ее российские подразделения, акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, работающих как в России, так и за ее пределами, — сказали в холдинге.

В пресс-службе «Вымпелкома» объяснили, что решение Veon связано с множеством ограничений, которые наложили на компанию из-за ее принадлежности к недружественной юрисдикции.

Иностранное происхождение компании ограничивает российского оператора из-за санкций. В начале 2022 года ее российский бизнес обесценился на 449 млн. долларов. Так, организация не может выполнять госзаказы. Не исключено, что управление российским бизнесом передадут топ-менеджементу.

Стоит отметить, что сразу после публикации пресс-релиза о продаже у холдинга упал сайт. Является ли эта информация фейком на момент публикации редакции уточнить не удалось. Федеральные СМИ — Интерфакс, РБК и РИАН Новости — информацию опубликовали.

VEON (ранее VimpelCom Ltd., также ВымпелКом Лтд) — холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки. В группу входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ (работают под брендом Beeline), бренды Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане. На 2018 год холдинг обслуживает 210 миллионов клиентов по всему миру. Крупнейший акционер Veon — группа LetterOne, созданная владельцами российской «Альфа-групп».

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что развитие мобильных сетей в России практически остановилось

356

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : санкции рынок телекома продажа Вымпелкома продажа Билайна


Спецоперация на Украине

Американский ретейлер одежды Gap закрывает магазины в России
2/11/22 11:45
Новосибирская область вложила в восстановление объектов Беловодского района 800 млн рублей
1/11/22 14:40
Пять лет тюрьмы для уклонистов от мобилизации
1/11/22 14:09
Фестиваль Наука 0+

Фестиваль «Наука 0+» расскажет о защите государственной и коммерческой тайны

А также о том, как сегодня выстраивать эффективные логистические цепочки.
Читать статью >>
метро в Новосибирске

Возможно ли строительство метро за счет реноваций в Новосибирске?

Такое предложение прозвучало в ходе круглого стола, посвященного развитию метрополитена в Новосибирске.
Читать статью >>
производство обуви

Обувную фабрику в Бердске пока не удалось реанимировать

Из-за «сложной структуры собственности».
Читать статью >>
выполнение госооборонзаказа

«Новосибирский патронный завод» увеличил объем производства в 2.5 раза

В список компаний, завязанных на выполнении гособоронзаказа, в регионе добавилось еще почти 100 предприятий.
Читать статью >>

Актуальный разговор

бизнес

Экстренная медицинская помощь: для тех, кто не хочет ждать

В Новосибирске открылся круглосуточный госпиталь сети «Клиника Эксперт».
Все материалы
Лента новостей

С 1 ноября действуют новые правила поверки счетчиков воды

02/11/2022, 17:15

Фестиваль «Наука 0+» расскажет о защите государственной и коммерческой тайны

02/11/2022, 16:17

Возможно ли строительство метро за счет реноваций в Новосибирске?

02/11/2022, 15:07

Обувную фабрику в Бердске пока не удалось реанимировать

02/11/2022, 14:36
Популярное

Водителей ждут новые штрафы

02/11/2022, 15:33

В Госдуме предложили отменить уплату НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения им

01/11/2022, 18:17

80 % новосибирцев вынуждены экономить

01/11/2022, 15:21

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Эксперты ВТБ ожидают рост активности ипотечных заемщиков в декабре

02/11/2022, 15:43

Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших дебетовых карт «Мир» с кешбэком

02/11/2022, 10:43

ВТБ удвоил число поставщиков услуг ЖКХ и образования для оплаты онлайн

01/11/2022, 17:46

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска