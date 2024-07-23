Водители-волонтеры доставят автокран и два грузовика в зону СВО из Новосибирска

Заместитель председателя Совета Новосибирского регионального отделения Партии «Справедливая Россия — За Правду», автор проекта «УАЗ на Донбасс» Сергей Шилов и несколько водителей-волонтеров доставят 23-тонный автокран и два грузовика «ЗИЛ» в зону СВО. На дорогу у них уйдет примерно 10 суток.

— Отправил на Донбасс своего заместителя. Он и несколько водителей-волонтёров преодолеют 4200 км на автокране «КРАЗ» и двух грузовиках «ЗИЛ», чтобы передать эту технику военнослужащим. На моей памяти автокран из Новосибирской области бойцам ещё не перегоняли, — написал депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко на своей странице ВКонтакте.

Александр Аксененко уточнил, что грузовики с практически нулевым пробегом сняла с консервации компания «РЖД» и передала их для военных фонду «Своих не бросаем». Сергей Шилов лично занимался технической подготовкой машин.

— В рамках проекта «УАЗ на Донбасс», которому я стараюсь помогать регулярно, Сергей Шилов подготовил и доставил в зону СВО уже несколько десятков автомобилей. Со своей стороны помог очередной экспедиции проекта покрыть путевые расходы, — отметил парламентарий.

По его словам, в рамках проекта «УАЗ на Донбасс» подготовлено и отправлено в прифронтовую полосу несколько десятков автомобилей, в том числе бронированных, для фронтовиков, а также волонтёров, доставляющих продукты мирным жителям к линии соприкосновения и вывозящих гражданских в тыл.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске мигрант-участник СВО не может получить выплаты за ранение.