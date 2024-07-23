В Кузбассе строитель ограбил бригадира и поехал в аквапарк Новосибирска

Полиция Кузбасса задержала подозреваемого в разбойном нападении на руководителя строительной бригады. Он тратил украденные деньги в аквапарке Новосибирска.

Как сообщил потерпевший, он отдал около 600 тысяч рублей под угрозой ножа.

– Полицейские выяснили, что потерпевший является руководителем строительной бригады и в день, когда он должен был выдать заработную плату своим сотрудникам, к нему домой пришли двое неизвестных, – говорится в сообщении МВД по Кемеровской области.

Забрав деньги, нападавший, вместе со знакомым, скрылся.

Полиции удалось найти и задержать одного из подозреваемых в совершении преступления. Им оказался 37-летний мужчина, который ранее уже был судим за кражи и грабежи. Он работал в строительной бригаде потерпевшего.

На следующий день его задержали в аквапарке Новосибирска. При задержании у него изъяли нож, маску и крупную сумму денег — 290 тысяч рублей. Остальную часть похищенных денег он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу. Часть похищенной суммы сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.

Ранее редакция сообщала о том, что второго участника дерзкого ограбления на ГБШ в Новосибирске задержали полицейские в аэропорту.