В Кузбассе строитель ограбил бригадира и поехал в аквапарк Новосибирска

Полиция Кузбасса задержала подозреваемого в разбойном нападении на руководителя строительной бригады. Он тратил украденные деньги в аквапарке Новосибирска.
Как сообщил потерпевший, он отдал около 600 тысяч рублей под угрозой ножа.
– Полицейские выяснили, что потерпевший является руководителем строительной бригады и в день, когда он должен был выдать заработную плату своим сотрудникам, к нему домой пришли двое неизвестных, – говорится в сообщении МВД по Кемеровской области.
Забрав деньги, нападавший, вместе со знакомым, скрылся.
Полиции удалось найти и задержать одного из подозреваемых в совершении преступления. Им оказался 37-летний мужчина, который ранее уже был судим за кражи и грабежи. Он работал в строительной бригаде потерпевшего.
На следующий день его задержали в аквапарке Новосибирска. При задержании у него изъяли нож, маску и крупную сумму денег — 290 тысяч рублей. Остальную часть похищенных денег он успел потратить.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу. Часть похищенной суммы сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.
Ранее редакция сообщала о том, что второго участника дерзкого ограбления на ГБШ в Новосибирске задержали полицейские в аэропорту.
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