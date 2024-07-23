В Новосибирске мигрант-участник СВО не может получить выплаты за ранение

Мигрант из Новосибирска, который добровольно отправился на СВО, не может получить 3 миллиона рублей за ранения.

Уроженец Таджикистана Ахмед* несколько лет прожил в Новосибирске. Почти сразу после начала Спецоперации мужчина добровольно отправился служить по контракту в зону СВО.

Ахмед участвовал в боях в составе добровольческого формирования от Чеченской Республики. Через месяц был тяжело ранен, после чего проходил лечение в разных госпиталях Минобороны РФ. В итоге ему присвоили 2 группу инвалидности. В январе 2023 года иностранец в упрощенном порядке получил российское гражданство.

После ранения новоиспеченному россиянину назначили выплату в размере 3 миллионов рублей. Вот только получить ее он никак не может.

— Ахмед везде получал отказы со ссылкой на отсутствие действующего на момент получения ранения контракта с Минобороны РФ. Не являясь действующим военнослужащим, гражданин обратился в военкомат Новосибирской области с заявлением о выплате положенных 3-х миллиона рублей, на что получил отказ, — рассказала «МК в Новосибирске» адвокат Марина Шевченко, представляющая интересы Ахмеда.

Юрист помогла подготовить участнику СВО иск в Новосибирский районный суд. Дело удалось выиграть, однако, по иронии судьбы Ахмед так и не получил законные выплаты. На сей раз причиной стала ошибка в его сложном отчестве, указанном в исполнительном листе. Документ возвращен в суд.

Ранее редакция сообщала о конфликте между жительницами Хилокского микрорайона Новосибирска и мигрантом, который приехал на разборки. Мужчина, нагло доказывающий, что он является участником СВО и демонстрирующий кривые нашивки с перевернутым российским флагом, набросился на беззащитных женщин с претензиями. Историей конфликта псевдоучастника СВО и местными жительницами заинтересовался глава Центрального аппарата СК России Александр Бастрыкин.

*Имя героя публикации изменено по его просьбе.