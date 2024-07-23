Полицейские устроили погоню за парнем, угнавшим у подруги автомобиль в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска сотрудники ДПС задержали лихача, который угнал автомобиль у своей подруги. После того, как водитель Toyota Celica проигнорировал требование об остановке, полицейские устроили за ним погоню.
Когда нарушителя удалось догнать, он не смог предъявить правоохранителям водительское удостоверение и документы на автомобиль.
Полицейские выяснили, что Toyota принадлежит знакомой парня, а он улучил момент, стащил ключи и уехал кататься по городу.
— В отношении 24-летнего жителя Новосибирска возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ведется расследование, —рассказали в городской Госавтоинспекции.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области сотрудники ДПС задержал лихача за рулем автомобиля ВАЗ. Чтобы остановить гонщика, полицейским пришлось применить табельное оружие.
Источник фото и видео: ГАИ Новосибирской области
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