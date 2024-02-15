Выросли штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в Новосибирской области

Мэрии Новосибирска напоминает о необходимости знать и неукоснительно выполнять требования противопожарного режима на территории города. В прошлом году в правила противопожарного режима были внесены изменения.

— Согласно изменениям, сообщать в пожарную охрану о пожаре или задымлении необходимо не только когда такая ситуация возникла в здании или помещении, но и на территории предприятия, — говорится в сообщении мэрии.

Нарушение пожарной безопасности повлечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа. Так, например, гражданин заплатит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, юридические лица будут обязаны заплатить от 300 до 400 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в январе в Новосибирской области произошло 375 пожаров – на 50 больше, чем в начале 2023 года.

— В первый месяц года в регионе наблюдается высокий рост гибели людей при пожарах: в 2,5 раза по сравнению с январем прошлого года, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

За месяц погибло 20 человек, из них трое детей, 19 человек травмированы.

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