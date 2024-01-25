Более 13 кг черной икры изъяли у частного предпринимателя в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники пограничного УФСБ задержали частного предпринимателя, торговавшего осетровой икрой в Телеграм-канале. В результате оперативных мероприятий, силовики установили местонахождение продавца. При обысках в автомобиле торговца оперативники обнаружили несколько пластиковых емкостей с черной икрой. Общий вес биоресурсов составил более 13 килограммов. Изъятый продукт был направлен на исследование специалистам.

— Ихтиологическая судебная экспертиза определила, что представленные на исследование материалы являются икрой амурских осетровых рыб, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, — сообщили Infopro54 в пресс-службе погрануправления ФСБ.

Причиненный водным биологическим ресурсам ущерб оценили в 7,8 миллионов рублей.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Карасукском районе Новосибирской области контрабандисты пытались незаконно вывезти 175 м³ хвойного леса из Сибири.