Врачи спасают двух школьниц под Новосибирском, которые на плюшке врезались в дерево

Две школьницы, которым по 14 и 15 лет, оказались в травматологическом отделении районной больницы после катания на плюшке. Девочки на огромной скорости съехали с горки и врезались в дерево. Одна из пострадавших находится в реанимации.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку.

― Искитимская межрайонная прокуратура даст оценку принятым администрацией города мерам по обеспечению безопасности детей, в том числе допущению катаний с горки в несанкционированном месте, ― прокомментировала официальный представитель прокуратуры Новосибирской области Дарья Манилова.

На предмет халатности чиновников проверку проводит и Следственный комитет.

Ранее редакция рассказывала, что этой зимой травм от опасного развлечения стало значительно меньше.