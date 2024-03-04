Врачи спасают двух школьниц под Новосибирском, которые на плюшке врезались в дерево

Две школьницы, которым по 14 и 15 лет, оказались в травматологическом отделении районной больницы после катания на плюшке. Девочки на огромной скорости съехали с горки и врезались в дерево. Одна из пострадавших находится в реанимации.
По факту случившегося прокуратура проводит проверку.
― Искитимская межрайонная прокуратура даст оценку принятым администрацией города мерам по обеспечению безопасности детей, в том числе допущению катаний с горки в несанкционированном месте, ― прокомментировала официальный представитель прокуратуры Новосибирской области Дарья Манилова.
На предмет халатности чиновников проверку проводит и Следственный комитет.
Ранее редакция рассказывала, что этой зимой травм от опасного развлечения стало значительно меньше.
Фото: freepik.com
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru