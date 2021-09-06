Вынесен приговор в отношении бухгалтера НИИ туберкулёза

Главный бухгалтер ФГБУ «НИИ туберкулёза» Минздрава РФ Елена Гузиенко осуждена на 2,5 года лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба суда Заельцовского района Новосибирска.

— При назначении наказания судом учтены фактические обстоятельства и повышенная опасность преступления, объект посягательства, приняты во внимание данные о личности подсудимой, которая впервые привлекается к ответственности, ее положительные характеристики, признание вины в совершении преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, — сообщает судебная пресс-служба. — Приговор суда не вступил в силу.

Напомним, что, по версии следствия, Гузиенко является пособницей директора учреждения Владимира Краснова в хищении казённого имущества.

— Совершила пособничество путем предоставления средств совершения преступления и устранения препятствий его совершения, в хищении чужого имущества вверенного виновному, путем его растраты с использованием служебного положения, в особо крупном размере, — ранее сообщалось в следственных органах. — Часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового.

По версии следствия и затем поддержавшего её суда, ущерб государству от действий главного бухгалтера медучреждения составил более 1,6 млн руб.

Что касается Владимира Краснова, то, как ранее сообщали в суде Заельцовского района, инкриминируемая ему статья подразумевает наказание до 10 лет лишения свободы, несмотря на то, что ущерб был возмещён. Речь идёт о медицинской мебели и оборудовании, которые ранее Владимир Краснов, по версии следствия, похитил, необоснованно списал как непригодные к эксплуатации, а впоследствии передал в пользование аффилированному ООО Медицинский центр «Новоклиник» по договору аренды.