Водителям запретят ночную парковку в Новосибирске

На девяти участках улиц Октябрьского района Новосибирска водителям запретят парковаться ночью.

― По информации управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска, в целях исключения предпосылок возникновения дорожно-транспортных происшествий принято решение об изменении организации дорожного движения в Октябрьском районе города Новосибирска, — говорится в сообщении мэрии.

В список ограничения попали участки улиц:

― Маковского от ул. Зыряновской до ул. Декабристов,

― ул. Шевченко от ул. Толстого до ул. Белинского,

― ул. Московской от ул. Автогенной до детского сада № 303,

― ул. 9 Ноября от ул. Восход до детского сада № 391,

― на участке от ул. Выборной до здания № 124/1 на ул. Выборной,

― ул. Грибоедова от ул. 9 Ноября до ул. 3-го Интернационала,

― ул. Нижегородской от ул. Сакко Ванцетти до ул. Восход,

― ул. 3- го Интернационала от ул. Добролюбова до ул. 3-го Интернационала,

― № 155, на участке от ул. Бориса Богаткова до здания № 194/10 на ул. Бориса Богаткова.

После 15 декабря на данных участках установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» с табличкой «Время действия с 22-00 до 07-00».

Администрация города призывает автомобилистов быть внимательными при парковке на указанных улицах и соблюдать требования установленных дорожных знаков.