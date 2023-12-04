Водителям запретят ночную парковку в Новосибирске

На девяти участках улиц Октябрьского района Новосибирска водителям запретят парковаться ночью.
― По информации управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска, в целях исключения предпосылок возникновения дорожно-транспортных происшествий принято решение об изменении организации дорожного движения в Октябрьском районе города Новосибирска, — говорится в сообщении мэрии.
В список ограничения попали участки улиц:
― Маковского от ул. Зыряновской до ул. Декабристов,
― ул. Шевченко от ул. Толстого до ул. Белинского,
― ул. Московской от ул. Автогенной до детского сада № 303,
― ул. 9 Ноября от ул. Восход до детского сада № 391,
― на участке от ул. Выборной до здания № 124/1 на ул. Выборной,
― ул. Грибоедова от ул. 9 Ноября до ул. 3-го Интернационала,
― ул. Нижегородской от ул. Сакко Ванцетти до ул. Восход,
― ул. 3- го Интернационала от ул. Добролюбова до ул. 3-го Интернационала,
― № 155, на участке от ул. Бориса Богаткова до здания № 194/10 на ул. Бориса Богаткова.
После 15 декабря на данных участках установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» с табличкой «Время действия с 22-00 до 07-00».
Администрация города призывает автомобилистов быть внимательными при парковке на указанных улицах и соблюдать требования установленных дорожных знаков.
Фото: freepik.com — rawpixel.com
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