Новый вор в законе появился в Новосибирске

В СИЗО № 1 Новосибирска этапировали известного в криминальных кругах 46-летнего Олега Пирогова по прозвищу «Циркач». Многократно судимый уроженец Литвы назначен главой преступной иерархии по региону.

― После смерти Антипа воровской мир Новосибирска перешел под покровительство Циркача. Некоторое время он пробудет в местном СИЗО, чтобы успокоить криминальные движения. Надзирать за ворами будет настоящий вор в законе. Пирогова короновали в 2011 году в московском ресторане «Каретный двор», ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Есть и другие изменения, которые коснулись криминального мира. Так, например, сейчас в высшей иерархии преступников было решено оставлять всю воровскую кассу в городе. До СВО эти деньги хранились на счетах в банках Турции и других государств.

Ранее редакция писала, что стала известная причина смерти вора в законе Антипа.