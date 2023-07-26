Военкор Куксенкова нашла «место силы» генерала Суровикина

Фотографию «места силы» генерала Сергея Суровикина опубликовала военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова в своём Telegram-канале. На снимке девушка стоит около стелы на въезд в город Суровикино в Волгоградской области.

— Я нашла место силы генерала Армагедона… Ждем его, скоро будет, — отметила Куксенкова.

Подчеркнув, что дальше по трассе село Алексеево.

Напомним, что главнокомандующий ВКС РФ, заместитель командующего Объединённой группировкой российских войск в СВО, генерал Сергей Суровикин на данный момент отдыхает.

О Суровикине не было слышно с 23 июня. Вечером, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил сообщение, в котором обвинил Министерство обороны РФ в обстреле лагеря ЧВК. Минобороны России расценило его обвинения как провокацию и назвало их не соответствующими действительности. Позже Минобороны распространило сообщение с выступлением заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергея Суровикина. Он призвал частную военную компанию «Вагнер» подчиниться приказу президента России и решить все проблемы мирным путем.

Ранее редакция сообщала о том, что стали известны доходы и имущество генерала Сергея Суровикина.