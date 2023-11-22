Военно-патриотический парк в Бердске закупит модульные здания на 300 млн рублей

В Новосибирске объявлены аукционы на поставку двух модульных зданий для военно-патриотического парка «Авангард» в городе Бердске (Речкуновская зона отдыха). Информация размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает государственное автономное учреждение дополнительного образования новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества».

Согласно документации, для «Авангарда» планируется закупить два модульных дания — культурно-досуговый центр и спортивный комплекс.

Площадь застройки культурно-досугового центра составляет 1106 кв. метров, фундамент — винтовые сваи с обвязкой из швеллера. Высота первого 1 этажа здания должна быть не менее 3,6 м, второго — не менее 4,2 м, от пола до конструкций перекрытия концертного зала не менее 7 м.

Каркас здания – несущий, металлический из профилированной трубы. Все металлические детали должны иметь антикоррозийную защиту.

Теплоснабжение и канализация централизованные, в отдельных помещениях предусмотрен теплый пол. Кроме того, подрядчик должен предусмотреть наличие приточно-вытяжной вентиляции. Все кабинеты должны быть оборудованы системой контроля и управлением доступом.

Цена контракта — 150 млн рублей.

Общая площадь спортивного комплекса — 869,8 кв. метров, в том числе площадь первого этажа 402,5 кв. метра и второго этажа — 467,3 кв. метров). На первом этаже разместятся гардероб, санузлы, душевые и три раздевалки (одна на 8 человек и две — по 24 человека). На втором этаже проектом предусмотрены тренажерный зал, теннисный зал и тренерская.

Цена контракта — 148 млн рублей.

Отмечается, что транспортировка, разгрузка на объекте и монтаж осуществляются силами поставщика.

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