Сибстекло увеличит капитал в 43 раза

На внеочередном общем собрании АО «РИД Групп – Новосибирск» принято решение о внесении дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Сибирское стекло». Размер дополнительного вклада — 1,68 млрд рублей. Это стоимость имущества, которое передается «Сибстеклу» в качестве дополнительного вклада.

Как подтвердили Infopro54 в пресс-службе РАТМ Холдинга, до конца 2023 года ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга, крупнейший производитель стеклотары за Уралом) увеличит уставный капитал до 1,72 млрд рублей — соответствующее решение одобрил совет директоров компании. Дополнительный вклад в уставный капитал внесет один из участников общества — АО «РИД Групп – Новосибирск» (актив РАТМ Холдинга, управляющая компания индустриального парка «Экран») путем передачи принадлежащего ему недвижимого имущества — производственных цехов и оборудования, которые ранее «Сибстекло» использовало на правах аренды.

— «РИД Групп – Новосибирск» рассматривает данный шаг как инвестиции в развитие ООО «Сибирское стекло», чьи показатели демонстрируют динамичный рост, —комментирует президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран. — «Сибстекло» сформирует единый имущественный комплекс для производства тарного стекла, что позволит повысить финансовую устойчивость предприятия, как следствие, достичь долгосрочных бизнес-целей.

Напомним, по итогам прошлого года завод обновил исторический максимум по выпуску продукции — с конвейеров сошло 816,4 млн стеклоизделий, на 15 % больше, чем в 2021 году. По прогнозам, в текущем году на «Сибстекле» изготовят 870 млн единиц стеклотары.

Кроме того, по словам Эдуарда Тарана, увеличение уставного капитала станет дополнительной гарантией надежности «Сибстекла» — выполнения всех обязательств перед партнерами и инвесторами, укрепит их доверие к компании, в том числе, поддержит реализацию планов выхода на IPO в течение пяти лет.

Учредителем ООО «Сибстекло» является Эдуард Таран, генеральный директор — Антон Мор. Уставный капитал предприятия 38,6 млн рублей. Директор АО «РИД Групп – Новосибирск» Дмитрий Клепалов, уставный капитал — 294 млн рублей. Выручка компании в 2022 году составила 829 млн рублей (+7%), чистая прибыль — 65,6 млн руб (+229%). Клепалов также возглавляет ООО «РИД Групп» учредителем которого является ООО «Инвест плюс» (учредитель Эдуард Таран).

Ранее ООО «РИД Групп — Новосибирск» работало под брендом АО «Новосибирский завод «Экран», является управляющей компанией промышленного парка «Экран». Под брендом «РИД Групп» в РАТМ Холдинге развивается пул проектов — индустриальных парков, созданных на промплощадках в разных регионах.

Ранее редакция сообщала об итогах размещения очередного выпуска облигаций «Сибстекло».