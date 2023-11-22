Сибстекло увеличит капитал в 43 раза

На внеочередном общем собрании АО «РИД Групп – Новосибирск» принято решение о внесении дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Сибирское стекло». Размер дополнительного вклада — 1,68 млрд рублей. Это стоимость имущества, которое передается «Сибстеклу» в качестве дополнительного вклада.
Как подтвердили Infopro54 в пресс-службе РАТМ Холдинга, до конца 2023 года ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга, крупнейший производитель стеклотары за Уралом) увеличит уставный капитал до 1,72 млрд рублей — соответствующее решение одобрил совет директоров компании. Дополнительный вклад в уставный капитал внесет один из участников общества — АО «РИД Групп – Новосибирск» (актив РАТМ Холдинга, управляющая компания индустриального парка «Экран») путем передачи принадлежащего ему недвижимого имущества — производственных цехов и оборудования, которые ранее «Сибстекло» использовало на правах аренды.
— «РИД Групп – Новосибирск» рассматривает данный шаг как инвестиции в развитие ООО «Сибирское стекло», чьи показатели демонстрируют динамичный рост, —комментирует президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран. — «Сибстекло» сформирует единый имущественный комплекс для производства тарного стекла, что позволит повысить финансовую устойчивость предприятия, как следствие, достичь долгосрочных бизнес-целей.
Напомним, по итогам прошлого года завод обновил исторический максимум по выпуску продукции — с конвейеров сошло 816,4 млн стеклоизделий, на 15 % больше, чем в 2021 году. По прогнозам, в текущем году на «Сибстекле» изготовят 870 млн единиц стеклотары.
Кроме того, по словам Эдуарда Тарана, увеличение уставного капитала станет дополнительной гарантией надежности «Сибстекла» — выполнения всех обязательств перед партнерами и инвесторами, укрепит их доверие к компании, в том числе, поддержит реализацию планов выхода на IPO в течение пяти лет.
Ранее ООО «РИД Групп — Новосибирск» работало под брендом АО «Новосибирский завод «Экран», является управляющей компанией промышленного парка «Экран». Под брендом «РИД Групп» в РАТМ Холдинге развивается пул проектов — индустриальных парков, созданных на промплощадках в разных регионах.
Ранее редакция сообщала об итогах размещения очередного выпуска облигаций «Сибстекло».
Фото пресс-службы ООО «Сибирское стекло»
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