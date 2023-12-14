Боец ЧВК из Искитима пожаловался президенту, что не может получить удостоверение ветерана

Боец СВО из Искитима Новосибирской области Сергей Соболев обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии 14 декабря с просьбой разобраться в ситуации с ветеранским удостоверением.

— 13 ноября 2022 года заключил контракт с частной военной компанией «Редут» сроком на 6 месяцев. По возвращению домой обратился в военный комиссариат города Искитима для получения удостоверения «Ветеран боевых действий», на что получил отказ. Обратился в фонд «Защитники отечества», на что тоже получил отказ. Обратился в центр социальной поддержки населения города Искитима — получил отказ. Прошу разобраться в данной ситуации, так как большинство моих боевых товарищей также проходили службу в этой частной военной компании, — обратился он к президенту по видеосвязи.

Владимир Путин отметил, что «это один из пробелов, которые не должны были быть допущены Министерством обороны».

— В чём заключаются проблемы? А в том, что формально и юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом. В этом проблема. Это первое. Второе — контракты с участниками боевых действий в рамках частных военных компаний, с государством не заключались. Это главная проблема. С государством в тех или иных отношениях находились командиры этих частных военных компаний. К сожалению, и выплаты осуществлялись наличными, ― сказал Путин.

Он добавил, что в настоящее время сложно установить даже списочный личный состав этих военных подразделений.

— Но все люди, воюя в рамках этой частной военной компании, и их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены. Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий. В этом нет никаких сомнений. Это моя принципиальная позиция. Министерство обороны это знает, правительство знает этот настрой. Может быть нужно внести изменения в закон, и это будет сделано. Мы обязательно этого добьёмся. Во всяком случае, обещаю вам, мы будем к этому стремиться, — заверил Владимир Путин.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о том, как бойцы ЧВК могут получить льготы и ветеранское удостоверение. Но добавил, что ЧВК и Минобороны – это две разные структуры, они не обмениваются информацией о бойцах.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский пенсионер пожаловался Путину на рост тарифов на ЖКХ.