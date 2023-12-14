Подростка арестовали за издевательства над ветераном под Новосибирском

Коченевский районный суд в Новосибирской области арестовал одного из подростков, напавших на бабушку-ветерана и вымогавших у нее деньги.

— Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля 2024 года в отношении несовершеннолетнего жителя одного из населенных пунктов Коченевского района, — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, об инциденте стало известно 12 декабря, когда в местных чатах села Новокремлевское Коченевского района появилось шокирующее видео. В кадре школьники глумятся над бабушкой, требуют у нее деньги.

После произошедшего следователями регионального СК было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц».

Привлечь к ответственности по закону можно только одного 14-летнего участника преступления.

Ранее редакция сообщала о подробностях инцидента в Новокремлевском Коченевского района, когда жертвой нападения школьников стала 82-летняя женщина-ветеран.