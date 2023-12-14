Суд над сыном алтайского экс-депутата начался в Новосибирске

В Центральном районном суде Новосибирска начался процесс над 22-летним Александром Бушковым, сбившим насмерть женщину, переходившую дорогу на зеленый свет.

— Подсудимого обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека и оставлении места происшествия. Вину подсудимый признал полностью, — сообщили в пресс-службе суда.

Смертельная авария произошла 14 апреля текущего года: находясь в состоянии алкогольного опьянения Александр Бушков на своем «Форде» выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и на полном ходу сбил переходившую дорогу женщину. После этого нарушитель скрылся с места ДТП.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Позже стало известно, что погибшая была помощницей депутата Заксобрания Новосибирской области Майиса Мамедова. А виновник смертельной аварии сын экс-депутата Алтайского Заксобрания.

Ранее редакция сообщала о задержании Александра Бушкова, сбежавшего с места ДТП.