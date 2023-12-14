Новосибирский пенсионер пожаловался Путину на рост тарифов на ЖКХ

Новосибирский пенсионер Владимир Аркадьевич Леонтьев пожаловался президенту России Владимиру Путину на резкий рост тарифов ЖКХ в Новосибирской области. Его видео-обращение было озвучено в ходе прямой линии президента

— С 2024 года пенсии нам обещают проиндексировать на 7.5%, при этом тарифы на ЖКХ в регионе вырастут от 9% до 14%, то есть эта индексация съест все повышение пенсий. Прошу обратить на это внимание, — отметил пенсионер.

К своему обращению он приложил документы правительства области об индексации тарифов в регионе.

— Пенсию в 2024 году предполагается проиндексировать на 7.5%. Надеюсь, индексация будет не ниже инфляции. Но хотел бы обратить внимание, что в декабре 2022 года пенсия была проиндексирована на 10%, весной 2023 года еще на 4%, а с начала 2024 года будет еще одно повышение на 7,5%, то есть за 1,5 года прошло три индексации в общей сложности более, чем на 20%, — сказал президент. — При этом тарифы на ЖКХ вырастут только в июле 2024 года, а до этого они не повышались 1,5 год. Конечно, нужно все делать своевременно и тарифы повышать мягко, и опережающими темпами (увеличивать) доходы граждан.

Кроме того, Владимир Путин обратил внимание на то, что если расходы семьи на оплату ЖКХ превышают 22% дохода семьи. то она может обратиться за получением субсидии. Этой возможностью в 2022 и 2023 годах воспользовались сотни тысяч российских семей. В некоторых регионах этот порог еще ниже — 15-20% от дохода семьи. Кроме того, как сообщил президент, с 2024 года для пенсионеров будет отменена банковская комиссия при оплате услуг ЖКХ.

Резюмируя ответ на вопрос новосибирца, президент в итоге поручил посмотреть соотношение параметров повышения тарифов ЖКХ в Новосибирской области и индексации пенсий.

Напомним, в настоящее время часть тарифов на ЖКХ в регионе еще не утверждены. Согласно проекту, опубликованному на сайте правительства, в Новосибирске со второго полугодия 2024 года холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и вывоз мусора для потребителей подорожают на 9,5 %. Электроснабжение — на 8,93 %. Тарифы на отопление и горячее водоснабжение вырастут на 13,91 %.

Ранее редакция сообщала о том, что до 20 декабря будут известны новые тарифы на тепло, воду и вывоз мусора в Новосибирске.