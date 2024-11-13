Десять человек сбежали из воинской части в Новосибирской области

В Новосибирской области десять военнослужащих самовольно покинули расположение части. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД по Коченевскому району. Глава Коченевского района Евгений Антипов на своей странице в Вконтакте сообщил, что военнослужащие в течение 30 минут после ухода из части на такси выехали с территории р.п. Коченево.

Он также обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике, а также не доверять непроверенным данным. Антипов отметил, что в районе не было зафиксировано ни одного правонарушения, а четверо сбежавших из воинской части уже задержаны.

Стоит отметить, что ранее в местном чате начала распространяться информация о том, что дезертиры — бывшие заключенные. Якобы от сотрудника местной полиции пришло голосовое сообщение, в котором жителей предостерегают от опасности.

В пресс-службе ФСИН Новосибирской области опровергли эту информацию.

Ранее редакция сообщала о том, что дезертира Владимира Высоцкого осудили на 5 лет за побег в Новосибирске.