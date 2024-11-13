В Новосибирске разработали гусеничную платформу для эвакуации раненых с поля боя

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработали универсальную гусеничную платформу, которая обладает высокой проходимостью и предназначена для транспортировки раненых.

— Универсальная платформа может использоваться как для нужд фронта, так и для решения широкого спектра задач в повседневной жизни. Устройство может перевозить до 300 кг и развивать скорость до 40 км/ч, — рассказали в пресс-службе университета.

По словам создателей, военные, которые находятся на линии фронта, нуждаются в транспорте для доставки боеприпасов и эвакуации раненых с поля боя.

Важно, чтобы такая машина могла свободно передвигаться по пересечённой местности и выдерживать определённую нагрузку.

Прототип платформы оснащён гусеницами, которые обеспечивают устойчивость и проходимость, а также контроллерами, двигателем, аккумулятором и каналами связи.

Платформа может не только перевозить раненых, но и доставлять боеприпасы и другие грузы.

— Благодаря дистанционному управлению оператор может легко маневрировать устройством. Чтобы противник с высоты не увидел данный объект, используются маскировочные средства, — цитирует пресс-служба Алексея Бизяева, преподавателя кафедры конструирования и технологии радиоэлектронных средств НГТУ, руководителя студенческого конструкторского бюро «Прометей».

По его мнению, ключевое преимущество платформы заключается в её модульной конструкции, которая позволяет быстро собирать её из доступных на рынке компонентов. Кроме того, она отличается универсальностью и может использоваться для транспортировки различных грузов и оборудования. При незначительных модификациях она также может быть адаптирована для уборки снега и сельскохозяйственных работ.

— У платформы два канала связи — радиоуправление и видеонаблюдение. Мы пытаемся модифицировать их так, чтобы обойти средства радиоэлектронной борьбы, тем самым обеспечив защиту каналов связи от подавления или взлома, чтобы противник не смог перехватить радиосигнал и не обнаружил местоположение устройства для вывоза раненых бойцов, — добавил Бизяев.

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