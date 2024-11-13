Мандарины в Новосибирске подорожали на 20 процентов

Стоимость самых новогодних фруктов — мандаринов — в Новосибирске в ноябре 2024 года выросла на 20%. Об этом Infopro54 сообщили в пресс-службе аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».
— По данным на начало ноября этого года, число покупок мандаринов в Новосибирске снизилось на 3 % по сравнению с прошлым годом. Медианная цена в столице Сибири за 1—7 ноября составляет 275 рублей, это на 20 % выше уровня прошлого года, — сказал собеседник редакции.
Интересно, что в Новосибирске мандарины на 23 рубля дороже, чем в Москве. И это при том, что в столице цены на этот фрукт за прошедший год выросли на 25 %, достигнув 252 рублей за килограмм.
— Перед новогодними праздниками спрос традиционно возрастает, способствуя повышению цен, — считают аналитики. — Относительно текущего уровня цены могут увеличиться еще на 2-5%.
Добавим, что мандарины могут стать не только дорогим, но и дефицитным товаром. Так, россиян предупредили о том, что из-за неурожая турецкий экспорт традиционных новогодних фруктов в этом году сократился в несколько раз. Также на поставки повлияло наводнение в Испании, затопленными оказались 2/3 плантаций, где выращивают цитрусовые.
Ранее редакция сообщала о том, когда в Новосибирске установят главную ёлку.
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