Художников-наркодилеров разыскивает полиция в Новосибирской области

Дорожники подали заявление в полицию на художников-наркодилеров в Новосибирской области. Об этом сообщает ТУАД.

— Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области подало заявление в полицию Черепановского района. Дорожники просят найти авторов «картин» и привлечь их за вандализм и распространение наркотических средств, — говорится в сообщении.

Они испортили 7 остановок в Черепановском районе, павильоны в Нововоскресенке, Чащино, Воскресенке, Инском, Крутишке Карасево — от поворота на Чащино до федеральной трассы на Алтай Р-256.

Отмечается, что «картины» были закрашены в кратчайшие сроки.

— Ущерб небольшой, но здесь он – не главное. Главное – привлечь распространителей и наказать их по всей строгости закона, — отметили в сообщении.

Напомним, что в этом году в Новосибирске смыто и закрашено больше тысячи надписей с координатами распространителей наркотиков. Наибольшее количество рекламы наркомагазинов было смыто в Дзержинском, Кировском, Калининском и Октябрьском районах города.

Ранее редакция сообщала о том, что спрей для канализации уничтожает рекламу наркотиков в Новосибирске.