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Многодетные отцы не получат отсрочку от мобилизации в Новосибирске

  • 31/07/2024, 17:15
Автор: Марина Санькова
Многодетные отцы не получат отсрочку от мобилизации в Новосибирске
Депутаты Госдумы объяснили причину, по которой проект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов был отклонен.

Выступление зампредседателя комитета Андрея Красова, который пояснил позицию комитета, передает Telegram-канал Baza.

По словам депутата, каждый мужчина должен защищать свою семью, наше общество и наше государство, и только потом уже думать и заботиться о добыче для семьи.

Таким образом парламентарий отреагировал на выступление Нины Останиной, председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, которая, в свою очередь, возмутилась доводом, ставшим причиной для отклонения законопроекта — якобы такой закон «приведет к уменьшению кадрового резерва».

Останина напомнила, что во время частичной мобилизации отсрочку получили 256 тысяч работников IT, 170 тысяч работников банковской сферы, тем самым подчеркнув, что на спецоперации сейчас проходят службу 903 многодетных отца и 100 отцов детей с инвалидностью.

Ранее редакция сообщала, что президент РФ Владимир Путин считает, что во второй волне мобилизации нет необходимости.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Политика

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Частичная мобилизация отсрочка от мобилизации


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