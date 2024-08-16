Военный хотел незаконно получить жилищную субсидию в Новосибирской области

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор Михаилу Зубареву, который незаконно получил жилищную субсидию.
При этом он умолчал о том, что унаследовал жилое помещение. Военный не сообщил должностным лицам жилищного обеспечения военнослужащих о своём праве собственности на это жильё.
Из-за того, что Зубарев не предоставил необходимые сведения, ему была выплачена жилищная субсидия.
Суд признал Зубарева виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года. В зале суда Зубарев был взят под стражу. Кроме того, с него будет взыскан ущерб.
Приговор не вступил в законную силу.
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