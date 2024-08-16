Мэру Новосибирска объявили предостережение за Октябрьский и Димитровский мосты

Представители прокуратуры Новосибирска и области совместно с мэрией города проинспектировали выполнение муниципальных контрактов по ремонту Димитровского и Октябрьского мостов. Как заявили в областной прокуратуре, на объектах снова установлено отставание от графика ремонта.

— В настоящее время готовность Октябрьского моста составляет 61%, готовность Димитровского моста — лишь 11%, — констатировали в ведомстве. — В связи низкими темпами выполнения работ, недостаточности сил и средств на объектах мэрии города объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков завершения ремонта на мостах.

В ведомстве напомнили, что в октябре 2023 года и июле 2024 уже выносили предупреждение руководителю МКУ «Гормост» с требованием устранить отставание от сроков исполнения муниципальных контрактов. Однако, прокуратура продолжила фиксировать отсутствие специализированной техники и рабочих на месте ведения ремонтных работ.

Напомним, 13 августа начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев заявил, что мэрия расторгла договор с подрядчиком Октябрьского моста — ООО «СпецТрансСтрой».

Что касается Димитровского моста, то по словам Иосифа Кодалаева, с сегодняшнего дня подрядчик приступил к работе по нанесению гидроизоляции.

— Подрядчик вышел в график. Отставания не видим. После завершения работ по нанесению гидроизоляции останутся работы по строительству асфальтобетонных покрытий, — пояснил Кодалаев.

В мэрии также сообщили, что на Димитровском мосту завершается комплекс работ первого этапа ремонта. Всего их шесть.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия планировала в одностороннем порядке расторгнуть контракт с подрядчиком Димитровского моста, но отозвала свое предупреждение.