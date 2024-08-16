Незаконные гостиницы в водоохранной зоне реки Тула построили в Новосибирске

Новосибирске на улице Тульской в частном секторе, который находится в водоохранной зоне реки Тула, собственники домов создали незаконные гостиницы. Там они селят гостей из ближнего зарубежья.
Как рассказывает автор поста в Инцидент Новосибирск, в нескольких домах разводят сельскохозяйственных животных, которых пускают на мясо. При этом у хозяев нет соответствующих разрешений.
Внутренние органы животных сбрасывают в яму на берегу реки.
– Всё кишит опарышами и мухами, – рассказывает автор.
Также в этом районе нет септиков, вся канализация сливается прямо на берег реки, а затем попадает в Тулу и Обь. Здесь же складируют навоз животных.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы пожаловались на отрубленные головы, оставленные мигрантами.
Источник фото: Инцидент Новосибирск
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