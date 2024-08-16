Незаконные гостиницы в водоохранной зоне реки Тула построили в Новосибирске

Новосибирске на улице Тульской в частном секторе, который находится в водоохранной зоне реки Тула, собственники домов создали незаконные гостиницы. Там они селят гостей из ближнего зарубежья.

Как рассказывает автор поста в Инцидент Новосибирск, в нескольких домах разводят сельскохозяйственных животных, которых пускают на мясо. При этом у хозяев нет соответствующих разрешений.

Внутренние органы животных сбрасывают в яму на берегу реки.

– Всё кишит опарышами и мухами, – рассказывает автор.

Также в этом районе нет септиков, вся канализация сливается прямо на берег реки, а затем попадает в Тулу и Обь. Здесь же складируют навоз животных.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы пожаловались на отрубленные головы, оставленные мигрантами.