Вокзальный комплекс Бердска реконструируют

Эксперты Саратовского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий на первый этап работ по реконструкции здания вокзала в Бердске и пристройке к нему нового пассажирского терминала, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что железнодорожный вокзал города Бердска Новосибирской области был построен в 1914 году и с тех пор здесь дважды проводили капитальный ремонт — в 1963 и 2004 годах. Проектом, получившим положительное заключение Саратовского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрен первый этап работ по обновлению вокзального комплекса – строительство нового пассажирского терминала и реконструкция действующего здания, которое в дальнейшем будет использоваться в качестве служебно-технического блока.

Согласно документации, в новом терминале площадью 1562,8 кв.м будут обустроены помещения для пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования, административные, санитарно-бытовые и производственные помещения для обслуживающих вокзал служб и подразделений, а также коммерческие площади. Центральным коммуникационным ядром терминала станет объединенный пассажирский зал.

В рамках реконструкции существующего здания вокзала будут разобраны кровля и чердачное перекрытие для последующего восстановления в целях сохранения внешнего облика строения. Так, будут сохранены декоративные и конструктивные элементы крыши и кладки внешних стен – клинчатые перемычки, рельеф наличников проемов, деревянные кронштейны. Кроме того, специалисты сохранят памятный геодезический знак времен строительства вокзала.

С целью обеспечения условий пребывания пассажиров с ограниченными физическими возможностями здесь будут оборудованы специализированные места отдыха, для спуска с тротуаров на проезжую часть — пандусы, для инвалидов с нарушением функции зрения — направляющие и предупреждающие полосы из бетонной плитки с тактильной поверхностью контрастных цветов. Тактильные полосы и средства предупреждающей информации будут размещены и вдоль платформы.

Единовременная вместимость вокзала Бердска по завершению первого этапа реконструкции составит 300 человек, в том числе 250 пассажиров пригородного и 50 пассажиров дальнего следования.

На время проведения работ временные кассы и залы ожидания будут расположены в оборудованных модульных вагончиках. Поезда будут останавливаться в привычном месте. Схема подъезда к комплексу также не изменится.

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