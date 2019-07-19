Выгодно отдохнуть и подготовить ребенка к новому учебному году с Банком «Левобережный»

В июле, августе и сентябре получить повышенный кэшбэк можно за безналичные расчеты с предприятиями, попадающими в одну из следующих категорий: «Аренда автомобилей», «Круизы» или «Duty free».

Размер повышенного кэшбэка по премиальной дебетовой карте Банка «Левобережный» (Visa Infinite, Mastercard Black Edition, Mastercard Platinum, Visa Platinum, Мир Премиум) составляет 10%*, по кредитным картам Visa и Mastercard – 5%**.

По дебетовым картам «Мир», Visa и Mastercard может быть начислен повышенный кэшбэк 5% *** за расчеты с предприятиями, попадающими в категорию «Сюрприз».

Категорией сюрприз в третьем квартале могут стать: «Канцтовары», «Школы, университеты, колледжи», «Книги, учебники».

Размер кэшбэка по категории «Сюрприз» составляет 10% для премиальных дебетовых карт Visa Infinite, Mastercard Black Edition, Mastercard Platinum, Visa Platinum, Мир Премиум; для кредитных карт Visa, Mastercard – 5%.

Подробную информацию уточняйте в офисах Банка «Левобережный» (ПАО) и по телефону единой справочной службы: 8-800-3333-555.

*но не менее 250 рублей и не более 5000 рублей, независимо от количества операций за календарный месяц.

**но не менее 150 рублей и не более 1000 рублей (минимальное количество операций в месяц – от 15 шт.).

***но не менее 100 рублей и не более 1000 рублей (минимальное количество операций в месяц – 15 шт.). Для начисления кэшбэка по дебетовым картам «Мир», Visa и Mastercard, клиенту необходимо использовать мобильное приложение BL-online.ru минимум 1 раз в месяц.

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Фото: пресс-служба банка