Волейбольный центр «Локомотив–Арена» получил скоростной LTE-интернет МТС

Как сообщил в своем аккаунте директор компании МТС в Новосибирске Александр Соловенчук, теперь высокоскоростной мобильный интернет МТС доступен на площади более 25 тысяч квадратных метров, включая открытые трибуны «Локомотив-Арены» на 5 000 мест и малый зал на 600 мест. Установленная в здании распределенная антенная система обеспечивает высокое качество радиосигнала также в подтрибунных помещениях арены: два тренажёрных зала, восемь раздевалок, помещения для тренеров и судей, для проведения допинг-контроля, медико-восстановительный центр, офисы для работы организаторов соревнований, пресс-центр и кафе.

Комплекс оснащен новейшим оборудованием стандарта LTE, в том числе LTE-2600 TDD — с повышенной емкостью, чтобы в любой точке «Локомотив-Арены», а также на 700- местной автомобильной парковке абоненты МТС могли беспрепятственно пользоваться услугами связи, включая такие «тяжеловесные» опции как онлайн-звонки со смартфона, прямые репортажи в Instagram, обмен и просмотр видео.

«Мы обеспечили полное покрытие волейбольного центра «Локомотив — Арена» — крупной культурно-спортивной площадки Новосибирска. Высокое качество голоса, LTE-скорости передачи данных, отсутствие помех и разрывов соединения позволяют гостям «Локомотив – Арены» активно пользоваться самыми современными цифровыми сервисами. Результат нашей работы уже смогли оценить гости арены во время проведения недавних отборочных игр чемпионата», — рассказал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Справка

Новосибирский региональный волейбольный центр «Локомотив — Арена» — крупнейший за Уралом волейбольный центр, занимает участок площадью почти 4,5 га в Центральном районе Новосибирска. Построен в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Центр отвечает всем стандартам для проведения крупнейших российских, европейских и международных соревнований. Помимо этого, спорткомплекс может принимать любые культурно-массовые мероприятия. Комплекс — тренировочная площадка для подготовки сборной России по волейболу и новосибирского волейбольного клуба «Локомотив».