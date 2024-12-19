Прокуратура потребовала обезопасить провода для птиц в заказниках Новосибирска

Прокуратура выявила нарушения законодательства в области охраны животного мира.

В частности, было обнаружено, что компания АО «РЭС» не в полной мере соблюдает меры безопасности при установке линий электропередач в заповедниках и заказниках региона. В результате этих нарушений гибнут птицы.

— Линии электропередач являются опасными для птиц, поскольку сидящая на траверсах опор птица, касаясь провода под напряжением, может вызвать короткое замыкание и собственную гибель, — сообщают в ведомстве.

Прокуратура предписала компании «РЭС» установить птицезащитные устройства. Уже разработан план мероприятий по их установке на 19 особо охраняемых природных территориях региона.

В пресс-службе АО «РЭС» в ответ на запрос редакции сообщили, что объекты электросетевого хозяйства, расположенные на территории указанных в сообщении прокуратуры особо охраняемых природных территорий, принадлежащие АО «РЭС», введены в эксплуатацию в рамках действующего на момент ввода таких объектов законодательства. Положениями требований по предотвращению гибели объектов животного мира при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, предусмотрено, что линии электропередачи, опоры и изоляторы должны оснащаться специальными птицезащитными устройствами (ПЗУ), в том числе препятствующими птицам устраивать гнездовья в местах, допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам.

— Законодателем в указанной норме не определяется конкретный срок проведения данных работ и мероприятий, а также не запрещается эксплуатация уже построенных линий электропередач без оснащения птицезащитными устройствами, — поясняют в компании.

В «РЭС» отметили, что за весь период эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ни разу не получали от контролирующих органов информацию, указывающую на проблематику сохранения численности птиц, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, в местах их гнездования и обитания. Кроме того, энергетики в указанных районах не фиксировали ни одного случая гибели птиц, и как следствие, технологических нарушений из-за воздействия птиц на элементы конструкций ЛЭП.

Редакции пояснили, что в компании действует целевая программа по установке ПЗУ, эта работа носит планомерный характер и входит в отдельную целевую программу в рамках реализации ремонтной программы предприятия. В 2024 году на оснащение ПЗУ предприятием затрачено более 3,7 млн рублей, на текущий момент уже установлено 3363 единиц ПЗУ.

— С учётом полученного представления АО «РЭС» скорректирован план мероприятий по монтажу птицезащитных устройств на указанных территориях. В 2025 году эта работа будет продолжена с акцентом на особо охраняемые природные территории. Запланирована установка более 3,5 тысяч птицезащитных устройств на линиях электропередачи, — отметили в АО «РЭС».

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