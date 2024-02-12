«Волков возле Колбасы нет»: Минприроды опровергло покушение хищников на деревню под Новосибирском

Министерство природы Новосибирской области опровергли разгул волков по деревне Колбаса в Кыштовском районе.

— Волков возле Колбасы нет. Инспектор проверил и ещё раз проверит. Держим ситуацию на контроле. Спасибо жителю за бдительность, — написал глава регионального Минприроды Евгений Шестернин в своем Телеграм-канале.

Напомним, жители Колбасы заметили непрошенных лесных гостей. По словам Сергея Макаревича, живущего в деревне, по их улицам гуляют зайцы, косули, лисы и волки.

Как утверждает чиновник Минприроды, ранее Сергей Макаревич сообщил в ведомство о медведях в Колбасе.

— Сотрудник министерства выезжал по обращению этого же заявителя и безуспешно искал медведей вокруг продолговатой оболочки в виде границ деревни, набитой уютными домами, чистым воздухом, деревьями, умиротворяющей тишиной, запахом печей и свежего хлеба, — пояснил Евгений Шестернин.

Ранее редакция сообщала о том, что в Куйбышевском районе Новосибирской области малыш косули подошел близко к деревне и увязался за местным жителем.